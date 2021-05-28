В ближайшие выходные будут использовать китайскую вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech. Получить ее смогут только те украинцы, которых предварительно пригласят на вакцинацию по телефону.

Завтра в трех городах в Украине открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, такие центры открывают в Киеве на базе Международного выставочного центра, во Львове на базе стадиона “Арена Львов”, в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

"Эти центры будут работать в выходные дни. В них буде прививаться граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Прививка будет происходить только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет отдаваться пожилым людям", - пояснили в Минздраве.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С завтрашнего дня, 29 мая, будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

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Отмечается, что пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Леся Лещенко