Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, которое касается борьбы с COVID-19 в Украине.

В Украине будет возобновлена работа группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19, а ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах, чтобы реагировать на текущие проблемы и вызовы.

Как сообщило Министерство развития общин и территорий Украины на своем официальном сайте со ссылкой на министра Алексея Чернышова, такое решение приняли во время заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Насущные вопросы, которые имеем сегодня, – усиление мер эпидемиологической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и возобновление работы группы, которая будет мониторить на местах ситуацию по оперативному решению проблемных вопросов в отношении COVID-19", – цитирует пресс-служба Чернышова.

Читайте такжеЛяшко объяснил, когда в Украине будут ослаблять карантинОтмечается, что в состав группы войдут специалисты Минрегиона, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы.

Напомним, рабочая группа по проверке состояния выполнения облгосадминистрациями и органами местного самоуправления задач, определенных законами Украины, актами Кабинета Министров и поручениями премьер-министра Украины о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 была создана во исполнение поручения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 16 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Виктор Ляшко дал поручение главному государственному санитарному врачу Игорю Кузину создать комиссию, которая будет рассматривать каждый случай тяжелого течения коронавируса или смерти при наличии справки о вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Богдан Слуцкий