В Украине будут изучать, насколько реально были вакцинированы те, кто получил справки о прививках, сообщил министр здравоохранения.

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал поручение главному государственному санитарному врачу Игорю Кузину создать комиссию, которая будет рассматривать каждый случай тяжелого течения коронавирус COVID-19 или смерти при наличии справки о вакцинации.

Будет изучено, насколько реально человек был вакцинирован и каким препаратом, рассказал Ляшко журналистам, сообщил корреспондент УНИАН.

Чиновник отметил, что среди госпитализированных 95-98% лиц –невакцинированные. По его словам, сейчас трудно говорить о статистике среди госпитализированных людей с фальшивыми справками о вакцинации.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. По состоянию на 20 октября прививки получили 8 млн 373 тыс. 550 граждан, из них полностью вакцинированы – 6 млн 743 тыс. 615 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк