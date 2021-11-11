Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн прививок.

На сегодняшний день более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили по крайней мере одну дозу антиковидной вакцины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше - 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в г. Киеве (60%) и Львовской области - почти 51%", - сказал министр.

Читайте такжеУкраина прошла пик заболеваемости COVID-19 – НАН

Лучше всего в этой возрастной группе, как уточнил министр, прививаются люди в возрасте от 60 до 69 лет - процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет 41%.

"В столице и Львовской области показатель вакцинированных в этой возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% также пересекли Полтавская и Херсонская области", - уточнил глава Минздрава.

Он напомнил, что сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн сделанных прививок от COVID-19.

По словам Ляшко, для достижения первых 10 мон понадобилось почти 7 месяцев, для других 10 млн - чуть более двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 началась в Украине 24 февраля.

С начала кампании прививки получили свыше 11 844,7 млн тыс. человек, из них полностью иммунизированы – более 8 млн 284,5 тис.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко