Бизнес бесплатно предоставляет медучреждениям жизненно необходимый кислород.

В разгар пандемии коронавируса "Метинвест" продолжает поставлять бесплатно кислород медучреждениям. Так, новую порцию кислорода, в 240 тонн, направили COVID-больницам Харьковской области.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк рассказал, что благодаря поставкам кислорода региону удалось пройти безболезненно этот период, иначе ситуация была бы очень сложной.

Читайте такжеВ Запорожье все беременные пациентки с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержкеВ сюжете говорится о том, что Харьковщина едва ли не больше всего в Украине нуждается в медицинском кислороде для коронавирусных больных. Поэтому бизнес здесь приходит на помощь - "Метинвест" совместно с Фондом Ахметова бесплатно предоставляют кислород.

Черняк продолжил, что в компании "Метинвест" сразу после обращения к ней согласились помочь.

"В течение этих двух недель нас поддержали, обеспечили кислородом на безвозмездной основе, за что мы искренне благодарим. И фактически около 300 тонн мы получили в поддержку главных наших больниц, которые оказывали медицинскую помощь", – рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА.

240 тонн кислорода для больниц Харьковщины предоставили "Запорожсталь", Днепровский коксохим и "Азовсталь" (входят в группу "Метинвест").

Автор: Григорий Бондарь