За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth" он требовал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

В Днепре работники Службы безопасности Украины разоблачили врача, который изготавливал до 30 фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Правоохранителям удалось установить врача, который изготавливал до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Поддельные сертификаты он выдавал в основном гражданам, которые не желали прививаться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дия", клиентам турагентств города для выезда за границу и работникам местных предприятий.

По данным СБУ, персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

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Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "оптовых" сделок во время передачи первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и жительства злоумышленника, изъяты печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми подтверждают результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни; 50 тыс. грн; черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется сообщение о подозрении организатору противоправной схемы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме лиц.

После выявления граждан, персональные данные которых были незаконно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулировании их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

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Автор: Светлана Макринская