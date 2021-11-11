Теперь она не знает, куда ей уйти на самоизоляцию.

Жительница Донецкой области застряла в Киеве из-за того, что у нее выявили коронавирус.

Об этом сообщает волонтер Леся Литвинова на своей странице в Facebook.

По ее словам, женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. В аєропорту она сделала тест, и он оказался положительным.

"Ехать домой не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет. В больницу при полном здравии ложиться тоже идиотизм. Да и не возьмет никто. Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателя ковидный статус, и пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяет", - написала Литвинова.

Читайте такжеУкраина прошла пик заболеваемости COVID-19 – НАНВолонтер отметила, что ни на одной горячей линии украинке не могут помочь, так как в стране не предусмотрен механизм действий на такой случай.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили 24 747 случаев коронавируса.

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Автор: Людмила Жерновская