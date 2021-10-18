Медики попались на махинациях с выдачей непривитым украинцам сертификатов о вакцинации.

Несмотря на приближение нового локдауна и пугающих показателей заболеваемости коронавирусом украинцы не просто не спешат вакцинироваться, но и платят за то, чтобы избежать прививки.

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты выяснили о циничной антивакцинационной схеме, которая особенно распространилась в приграничных регионах страны.

Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом от Pfizer, украинцы идут в прививочные пункты, но вместо укола местные медики просто сливают их дозу вакцину в рукомойник. Причем сами "пациенты" платят за это от 2 до 2,5 тыс. гривень.

Читайте такжеВ Минздраве планируют детей от 14 лет вакцинировать от коронавируса: документы уже готовы"Афера приобрела такой масштаб, что, например, на Закарпатье уже можно говорить о настоящем антивакцинационном туризме", - говорится в сообщении.

Как уже сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Украине зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19 с апреля - 18 881 случай. Однако за это время ситуация немного стабилизировалась - теперь сообщается о менее чем 10 тыс. зарегистрированных больных.

В связи с этим, с 18 октября "красная" зона карантина расширилась на пять областей Украины.

Автор: Станислав Кожемякин