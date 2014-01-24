Чем опасен дым горящих шин и как спастись от токсичного поражения

Медики предупреждают, что пребывание в течение 3-5 дней в очаге горения автомобильных шин приводит к разрушению легких.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава по специальности «токсикология» Борис Шейман..

«Во время термодеструкции автомобильной резины выделяется около 20 различных групп токсичных веществ, и, к сожалению, подавляющее большинство из них относится к первому-третьему классу токсичности. (Первый класс – это особенно вредные вещества.) Известно, что продукты термодеструкции резины содержат высокое количество канцерогенов. Это две основные большие группы – бензопирены и нитрозамины», – сказал Шейман.

По мнению токсиколога, потенциальные риски возникновения отравления зависят от двух факторов – экспозиции (длительности пребывания лица в зоне задымления) и концентрации испарений горения в этой зоне.

«Есть отдаленные эффекты токсичного отравления, а есть те, которые проявляются в ближайшее время, то есть развиваются в период от одного до трех дней, – объяснил Шейман. – Это ингаляция черного дыма – копоти, которая может привести к токсичному поражению бронхов, а наивысшая степень отравления – это токсичная пневмония». По его словам, врачи-токсикологи всегда делают дифференциальную диагностику пострадавших в результате пожаров – какой дым они вдыхали белый или черный. От этого зависит выбранная группа манипуляций при интенсивной терапии в случае отравления.

«Если это черный дым, то все начинается с отмывания бронхов – бронхоскопии сажи, которая накапливается и задерживается на бронхах. В процессе горения резины выделяется черный дым. Когда человек находится на протяжении какого-то времени в зоне задымления, необходимо хотя бы маской предохранить себя от вдыхания черной копоти», – отметил врач-токсиколог.

Среди первых симптомов отравления дымом Шейман назвал появление раздражающего кашля, который может проходить без выделения мокроты или с выделением, раздражение в глазах, токсичные конъюнктивиты.

«А если ингаляция копоти происходила длительное время, то на 2-3 сутки может развиться токсичная пневмония. Она опасна тем, что на протяжении 3-5 дней может перейти в деструктивную форму – разрушение легочной ткани», – предостерег медик.

По словам токсиколога, использования противогаза или респиратора достаточно, чтобы избежать повреждения и разрушения бронхо-легочной системы. Медицинская маска не защищает от токсичных продуктов термодеструкции резины, особенно, если человек длительное время находится в месте задымления.

«Если пребывание на территории задымления было непродолжительным, то в случае появления кашля, необходимо обратиться за медицинской помощью, – отметил Шейман. – Если это токсичное поражение бронхов, то обязательно следует употреблять препараты, которые имеют разжижающее действие, – муколтин, ацетилцистеин, лазолван и бронхорасширяющие средства, чтобы освободить бронхи».