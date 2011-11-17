Какова задача Общественного совета по защите прав ребенка

Главной задачей Общественного консультативного совета по вопросам защиты прав ребенка является предоставление профессиональных консультаций по вопросам мониторинга положения детей в Украине и решений власти относительно их соответствия интересам ребенка.

Такое убеждение выразил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на заседании совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, Общественный совет также должен предоставлять председателям областных госадминистраций информацию и предложения относительно обеспечения максимально эффективной работы по защите прав детей.

За три месяца работы Уполномоченный Президента по правам ребенка получил около 400 официальных обращений, за каждым из них - судьба конкретного ребенка. «Есть целый ряд обращений, которые нуждаются не только в помощи конкретному ребенку, но и в изменениях законодательства, нормативной базы», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Он добавил, что Общественный совет должен активно участвовать в подготовке предложений по усовершенствованию законодательства в сфере защиты прав ребенка, инициировать проведение общественных обсуждений, конференций, круглых столов и т. п.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, уже запланирован ряд учебных семинаров для председателей районных госадминистраций и заместителей председателей ОГА, ответственных за социально-гуманитарное направление. Уполномоченный Президента добавил, что во время поездок в регионы обязательно проводит совещания с местными руководителями, на которых анализируется ситуация с защитой детей. В 16 областях такие совещания уже состоялись, до конца года пройдут еще в шести.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что завершается подготовка сайта Уполномоченного по правам ребенка.