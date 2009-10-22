Как спастись от изжоги?
Изжога - симптом серьезного заболевания
Это неприятное ощущение по статистике испытывают 20-40% взрослого населения. Очень часто регулярная изжога является симптомом серьезного заболевания – гастроэзофагальнорефлюксной болезни (ГЭРБ). Она вызывается обратным забросом (рефлюксом) соляной кислоты желудка в пищевод. Наиболее частые симптомы ГЭРБ – изжога, отрыжка, горечь во рту, боли за грудиной, чувство раздражения в горле, сухой кашель. Очень часто это заболевание прячется под маской других болезней – бронхиальной астмы, стенокардии. Пульмонолог или кардиолог безуспешно пытаются вылечить пациента, а настоящая причина – в желудке.
Чем опасна изжога?
Эти симптомы значительно ухудшают качество жизни пациентов, снижают работоспособность. Если ГЭРБ не лечить, возникают эрозии и язвы пищевода, кровотечения, сужения пищевода, пищевод Барретта (изменения клеток слизистой пищевода, являющееся предраковым заболеванием). На этих стадиях поможет только хирург.
Как лечить изжогу?
Наиболее часто применяемые средства – сода, антациды – не влияют на механизмы болезни, приводя лишь к кратковременному облегчению, не предотвращают повторные приступы и осложнения.
Рекомендации по режиму и диете пациентам с ГЭРБ:
- спать с приподнятым головным концом кровати не менее , чем на 15 см;
- после приема пищи избегать наклонов, не ложиться, не поднимать тяжести, не выполнять тяжелую физическую работу;
- не носить тугих поясов и тесной одежды;
- не есть менее чем за 2 часа до сна;
- избегать продуктов, провоцирующих изжогу: жирная пища, алкоголь, кофе, шоколад, острые блюда, кислые соки;
- бороться с избыточным весом;
- избегать переедания, питание небольшими порциями;
-бросить курить.
Олег Гулько, кандидат медицинских наук