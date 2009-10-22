Как спастись от изжоги?

Это неприятное ощущение по статистике испытывают 20-40% взрослого населения. Очень часто регулярная изжога является симптомом серьезного заболевания – гастроэзофагальнорефлюксной болезни (ГЭРБ). Она вызывается обратным забросом (рефлюксом) соляной кислоты желудка в пищевод. Наиболее частые симптомы ГЭРБ – изжога, отрыжка, горечь во рту, боли за грудиной, чувство раздражения в горле, сухой кашель. Очень часто это заболевание прячется под маской других болезней – бронхиальной астмы, стенокардии. Пульмонолог или кардиолог безуспешно пытаются вылечить пациента, а настоящая причина – в желудке.

Чем опасна изжога?

Эти симптомы значительно ухудшают качество жизни пациентов, снижают работоспособность. Если ГЭРБ не лечить, возникают эрозии и язвы пищевода, кровотечения, сужения пищевода, пищевод Барретта (изменения клеток слизистой пищевода, являющееся предраковым заболеванием). На этих стадиях поможет только хирург.

Как лечить изжогу?

Наиболее часто применяемые средства – сода, антациды – не влияют на механизмы болезни, приводя лишь к кратковременному облегчению, не предотвращают повторные приступы и осложнения.

Рекомендации по режиму и диете пациентам с ГЭРБ:

- спать с приподнятым головным концом кровати не менее , чем на 15 см;

- после приема пищи избегать наклонов, не ложиться, не поднимать тяжести, не выполнять тяжелую физическую работу;

- не носить тугих поясов и тесной одежды;

- не есть менее чем за 2 часа до сна;

- избегать продуктов, провоцирующих изжогу: жирная пища, алкоголь, кофе, шоколад, острые блюда, кислые соки;

- бороться с избыточным весом;

- избегать переедания, питание небольшими порциями;

-бросить курить.

Олег Гулько, кандидат медицинских наук

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