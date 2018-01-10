Минздрав внедряет международную классификацию первичной медицинской помощи

Семейные врачи,терапевты и педиатры в ежедневной работе будут использовать международную классификацию первичной медицинской помощи (ИСРС-2).

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, утвержден приказ “О некоторых вопросах применения украиноязычного варианта международной классификации первичной медицинской помощи (ICPC-2-E)”. ИСРС – это наиболее распространенная классификация, которая используется в первичном звене во многих странах мира.

ИСРС-2 – это новая система для украинских врачей. Она позволяет концентрироваться на потребностях пациентов, а не подстраиваться под удобство обработки кодов для формирования статистики.

Сейчас значительную часть своего рабочего времени медицинские работники первичного звена тратят на бумажную и статистическую работу, что ограничивает их время на потребности пациентов.

Следующими шагами Минздрава по внедрению ICPC-2 в 2018 году предусмотрен запуск учебного онлайн тренажеру для врачей, распространение учебных материалов и их интеграция в медицинское образование на до - и последипломном уровне, проведение региональных тренингов для практикующих врачей.

*** Международная классификация первичной медицинской помощи была разработана Всемирной организацией семейных врачей (WONCA) в 1987 году. Сегодня используется ее второе издание (ИСРС-2) с обновлениями 2016 года. Удобство в использовании, постоянное совершенствование и максимальное соответствие содержания деятельности первичной медицинской помощи (ПМД) сделали ИСРС-2 эффективным инструментом для сбора и анализа данных для нужд клинического управления и для статистических нужд.

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Всемирная организация здравоохранения официально включила ИСРС к своей группе международных классификаций (WHO-FIC).

Минздрав в 2017 году подписало соглашение с WONCA относительно лицензионного использования ИСРС-2 в общей практике. Украинский язык стал 20-ю официальным языком, на которую была переведена ИСРС-2.