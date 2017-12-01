В Украине сократилось производство лекарств на основе антибиотиков

Украинские фармацевтические предприятия в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 11,1% - до 965 тонн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в октябре 2017 года объем производства таких лекарств составил 117 тонны, что на 34,2% больше объема производства сентября этого года и на 36,3% больше, чем было произведено в октябре 2016 года.

Украина в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% увеличила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 111 тонн. При этом в октябре этой продукции было произведено 9,6 тонн, что на 23,2% меньше, чем в сентябре этого года, и на 37,1% меньше, чем в октябре прошлого года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-октябре выросло на 1,6% и составило 39 тыс. тонн. В октябре украинские предприятия произвели 4 тыс. тонн этой продукции, что на 2,8% меньше объема производства сентября и на 0,9% меньше, чем было произведено в октябре 2016 года.

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В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,6%, до 1,246 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, увеличилось на 6,8%, до 125 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, выросло на 6,7%, до 46,6 тыс. тонн.