Нелегальный рынок медикаментов в развивающихся странах около $ 30 млрд в год - ВОЗ

В развивающихся странах каждая десятая таблетка является подделкой или не соответствует стандартам качества, из-за чего погибают десятки тысяч людей, говорится в докладе ВОЗ о производстве и распространении контрафактных медикаментов.

Читайте такжеМеждународная группа ученых предложила план по снижению цен на лекарстваМасштаб проблемы довольно сложно измерить, но ВОЗ проанализировала 100 исследований (с 2007-го по 2016-й год) более 48 тыс. образцов. Эти данные показали, что 10,5% лекарств в странах с низким и средним уровнем дохода являются подделкой или не соответствуют стандартам качества. Так как продажи лекарств в таких странах оценивается в 300 млрд долларов в год, то нелегальный рынок медикаментов может достигать 30 млрд долларов в год.

Специалисты ВОЗ подсчитали, что примерно развивающихся странах может быть связано с использованием поддельных антибиотиков, не содержащих действующее вещество в нужной дозировке, число смертей при применении препаратов без действующего вещества может достигать 169 тыс. случаев в год.

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Дополнительно, по результатам моделирования специалистов Лондонской школы гигиены и тропической медицины, 116 тыс. человек могут умирать каждый год в африканских странах к югу от Сахары из-за приема поддельных лекарств от малярии.

Больше всего от нелегальных лекарств страдают жители бедных стран Африки. Многие местные аптекари признались, что из-за конкуренции с уличными торговцами лекарствами они вынуждены закупать медикаменты у непроверенных поставщиков, предлагающих самую низкую цену. Контрафактные лекарства могут содержать неправильную дозу, другие компоненты или могут быть вовсе без действующего вещества.