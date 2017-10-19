Послы Канады и Британии приветствовали принятие закона о медицинской реформе

Послы Канады и Великобритании приветствовали принятие Верховной Радой правительственного закона "О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств" (№6327).

Об этом дипломаты сообщили в микроблоге Twitter.

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"Поздравляем депутатов Верховной Рады и команду Ульяны Супрун с принятием медицинской реформы. Это общая победа!", - заявил посол Канады Роман Ващук.

Со своим канадским коллегой согласилась посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

"Не могу не согласиться! Поздравление Ульяне Супрун и тем, кто в Верховной Раде работал с целью принятия этих важных реформ", - подчеркнула Гоф.

Как сообщал УНИАН, за принятие двух законопроектов о медицинской реформе сегодня в Верховной Раде проголосовали 240 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного ко второму чтению, государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств государственного бюджета Украины предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицам, нуждающимся в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами.