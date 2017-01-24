Производство антибиотиков в Украине сократилось на 0,6%

Украинские фармацевтические предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 0,6% - до 1246 тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеМинздрав ограничил завышение цен на лекарстваПо данным Госстата, в декабре 2016 года объем производства таких лекарств составил 95,6 тонны, что на 41,8% больше объема производства ноября 2016 года, но на 11% меньше, чем было произведено в декабре 2015 года.

Украина в 2016 году увеличила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, на 6,8% - до 125 тонн. При этом в декабре этой продукции было произведено 9,9 тонны, что на 24,8% меньше, чем в ноябре 2016 года, но на 0,5% больше, чем в декабре 2015 года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в 2016 году выросло на 6,7% и составило 46,6 тыс. тонн. В декабре украинские предприятия произвели 4,3 тыс. тонн этой продукции, что на 8,8% больше объема производства в ноябре 2016 года, но на 1% меньше, чем было произведено в декабре 2015 года.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеВ 50% всех случаев антибиотики назначаются для состояний, против которых они бессильны - экспертыКак сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2014 годом на 7,6%, до 1,25 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - сократилось на 41,2%, до 117 тонн; а производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, сократилось на 6,4%, до 43,3 тыс. тонн.