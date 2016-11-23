ВОЗ распространил 5 ключевых рекомендаций для медиков о правильном использовании антибиотиков

Европейское региональное Бюро ВОЗ рекомендует работникам здравоохранения помочь предупредить распространение резистентности к антибиотикам, соблюдая 5 ключевых рекомендаций:

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1. Чистые руки не распространяют инфекции. Перед любыми манипуляциями убедитесь, что ваши руки, инструменты и все вокруг чистые.

2. Назначайте антибиотики согласно действующих рекомендаций доказательной медицины и только в том случае, если они действительно необходимы.

3. Если это возможно, проведите тест для определения чувствительности к антибиотику.

4. Обратите внимание пациента на дозировку антибиотиков и длительность лечения.

5. Следите, чтобы ваши пациенты были вакцинированы согласно актуальному календарю прививок.

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Следует объяснять своим пациентам, как правильно принимать антибиотики и об опасности их неправильного использования. Важной составляющей профилактики инфекций является информирование о прививках, мытье рук, безопасный секс и необходимость прикрывать нос и рот при чихании.