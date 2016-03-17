Оральные контрацептивы увеличивают риск инсульта у женщин с лишним весом

Женщины с ожирением, принимающие противозачаточные таблетки, в 30 раз чаще представительниц прекрасного пола с нормальным весом сталкиваются с редким типом инсульта - церебральным венозным тромбозом. Это выяснили ученые из Амстердамского университета, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Тромбоз вен головного мозга встречается достаточно редко. Он наиболее распространен среди людей младше 40 лет и женщин, которые беременны или принимают гормональные контрацептивы. Существуют и другие факторы риска, например, рак, инфекции и черепно-мозговые травмы.

У мужчин, страдавших ожирением, и женщин, не принимавших противозачаточные таблетки, вероятность тромбоза вен головного мозга повышена не была. Специалисты считают: женщины с лишним весом должны знать о существующем риске. Возможно, им лучше использовать иные методы контрацепции.