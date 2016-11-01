Известный антисептик вызывает у бактерий устойчивость к антибиотикам - ученые

Известный антисептик хлоргексидин развивает у бактерий резистентность к антибиотикам. О новом исследовании микробиологов сообщается в EurekAlert!.

Читайте такжеЛюди неправильно употребляют антибиотики - ВОЗ«Хлоргексидин является важной частью существующей практики инфекционного контроля. А развитие повышенной устойчивости к этому соединению имеет потенциальные последствия для нашей способности предотвратить развитие инфекции», — сказал исследователь Марк Саттон (Великобритания).

Ученые обнаружили штаммы бактерий Klebsiella pneumoniae, устойчивые к некоторым антибиотикам, входящим в группу полимиксинов. Такая способность у микроорганизмов развилась после их обработки препаратами, содержащими повышенные концентрации хлоргексидина.

Читайте такжеВ США запретили антибактериальное мылоХлоргексидин — лекарственный препарат, антисептик, который успешно применяется в качестве кожного антисептика и дезинфицирующего средства уже более 60 лет.

Исследователи полагают, что существует необходимость переосмыслить то, как и где использовать в клинической практике дезинфицирующие средства или антисептики.