В Украине изменят систему финансирования лечения больных за границей

Министерство здравоохранения и Министерство финансов приняли решение изменить систему финансирования лечения больных за границей и перечислять все средства в начале года, тогда как сейчас деньги перечисляются тремя траншами.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств, размещенном на сайте Минфина.

Читайте такжеУкраина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения«Минздрав и Минфин договорились изменить систему финансирования и перечислить все средства на лечение за рубежом в начале года, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения комиссией. Благодаря этому уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в субботу медицинский департамент Минздрава собрался на экстренное заседание для подготовки необходимых документов, а на сегодня запланирована встреча представителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов, которые держат этот вопрос на контроле, чтобы обсудить идею создания резервного фонда для отправки пациентов за границу, что позволило бы быстро реагировать в ситуациях с пациентами в критическом состоянии.

Читайте такжеФранция передала Институту травматологии и ортопедии НАНУ медоборудование«Министерство здравоохранения и Министерство финансов работают совместно и согласованно над изменениями в финансирование медицинской отрасли для того, чтобы обеспечить поддержку и помощь государства тем, кто в ней остро нуждается, и улучшить качество медицинских услуг», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине развернули информационную кампанию против Супрун, которая с 1 августа 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и в состоянии провести необходимые изменения в системе.