Правительство в 2017 году предоставит денежную помощь чернобыльцам на санитарно-курортное лечение

«Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок»,- говорится в сообщении.

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Размер ежегодной компенсации для лиц 1-й категории (ликвидаторы и получившие инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС) составит 5 250 грн. Для лиц 1-й категории с заболеванием нервной системы – 17 390 грн. Для детей, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, – 10 840 грн.

Также отмечается, что граждане сами могут выбирать санитарно-курортное заведение, а государство обеспечит безналичный перевод средств данному заведению.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация в 2015 году впервые выделила на санаторно-курортное лечение чернобыльцев I категории и детей-инвалидов, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, 13,4 миллиона гривен.