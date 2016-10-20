Как говорится в сообщении на сайте Минздрава, такое решение было принято на заседании комиссии Минздрава.

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«Было рассмотрено 15 дел и принято решение о постановке на учет 9 человек», - говорится в сообщении.

В зарубежные клиники направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины.

«Лечение за рубежом как исключительная мера предусмотрено для граждан, заболевание которых не лечатся на территории Украины, независимо от возраста, пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства и других признаков», - говорится в сообщении.

В Минздраве готовят изменения в порядок направления граждан на лечение за границу.

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«Проекты нормативных актов предусматривают упрощение процедуры регистрации и количества необходимых документов, что должно ускорить весь процесс отправки. Сейчас пакет документов проходит финальную проверку и в ближайшее время будет представлен в Кабинет министров Украины», - сообщают в Минздраве.