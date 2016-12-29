Минздрав начинает 30-дневное общественное обсуждение Национального перечня лекарственных средств

В Министерстве здравоохранения Украины объявили о начале 30-дневного общественного обсуждения Национального перечня основных лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Национальный перечень лекарственных средств определяет перечень жизненно важных лекарств, в которых нуждаются пациенты Украины и которые являются частью Национальной политики в отношении лекарственных средств в Украине», - сказала она.

Читайте такжеЗакупка лекарств через международные организации будет продолжаться - ГройсманСупрун отметила, что сейчас продолжается работа над единым перечнем лекарственных средств, по которым будут проводиться все государственные закупки лекарственных средств за бюджетные средства. «В течение следующих двух лет – переходный период – будем осуществлять закупки лекарственных средств по национальным программам международными организациями. Следовательно, пациенты не останутся без лечения, пока будет сформирован единый национальный перечень», - сказала представитель министерства.

По ее словам, сейчас Национальный перечень основных лекарственных средств не включает «тех лекарств, которые, возможно, будут закупаться через международные организации, - те программы дальше будут существовать».

В Минздраве подчеркнули, что их целью является гарантировать обеспечение потребности в лекарственных средствах, которые есть в национальном перечне. «На госпитальном этапе все пациенты будут получать те лекарства бесплатно, а на амбулаторном уровне лекарственные средства с действующим веществом будут включены в программу реимбурсации (компенсации стоимости – УНИАН)», - сказала Супрун.

Читайте такжеАптечные сети завышают рекомендуемые государством цены - ГоспродпотребслужбаИ.о. министра отметила, что «при необходимости препараты, находящиеся в национальном перечне, будут закупаться за государственные средства, которые будут сэкономлены после того, как закупим лекарства в национальном перечне». «В первую очередь будем закупать те, которые есть в перечне, а на те остатки средств можем тогда закупать лекарства, которые зарегистрированы в Украине», - сказала Супрун.

«Мы объявляем сейчас общественное обсуждение перечня лекарственных средств, которые будут включены в национальный перечень. 30 дней продолжается общественное обсуждение. Мы ждем от вас советов. Мы ждем ваши идеи относительно включения дополнительных лекарств или исключения лекарств», - сказала она.

Супрун отметила, что Минздрав сотрудничает с пациентскими организациями, чтобы те лекарства, которые сейчас нужны в Украине, могли быть добавлены в перечень.

Читайте такжеНациональный перечень основных лекарств будет обновлен в соответствии со стандартами ВОЗОна также отметила, что Минздрав поддерживает стабильную работу независимого экспертного комитета по реализации «одного из важных элементов национальной политики лекарственных средств – это комиссия, которая уже работает более 6 месяцев, создает и дает нам советы относительно национального перечня».

«После обсуждения, когда будет уже утверждена первая версия национального перечня, мы будем принимать от производителей и от пациентских организаций заявки и будем пересматривать перечень постоянно, чтобы добавлять те лекарства, которые не были включены, или исключать лекарства, которые уже не нужны», - сказала Супрун.

Она призвала к активному участию в этом процессе, чтобы «в течение следующих двух лет был сформирован единый перечень качественных лекарств с экономической целесообразностью».

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык отметил, что в настоящее время завершено формирование Национальной политики лекарственных средств. «У нас состоялось последнее заседание рабочей группы, сейчас вносятся технические правки. Предварительный проект документа уже находится на общественном обсуждении. Сейчас, после технических правок, мы вносим обновленный документ, и в установленном порядке будем подавать его на согласование в Кабинет министров Украины», - сказал он.

Илык также отметил, что в нынешнем Национальном перечне лекарственных средств более тысячи наименований лекарств, а новым проектом предусматривается перечень из 345, 265 из которых являются ключевыми. «100 лекарственных средств, которые, в том числе, повторяются среди тех 265, являются лекарственными средствами, которые определены для лечения специфических заболеваний и входят в дополнительный перечень», - сказал представитель министерства.