Аптечные сети завышают рекомендуемые государством цены - Госпродпотребслужба

Аптечные сети не придерживаются рекомендованных государством отпускных розничных цен на лекарственные средства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом заявила в.и.о. заместителя председателя Лилия Стиренко во время Аптечного саммита Украины–2016.

Читайте такжеДействующая в Украине система стабилизации цен на лекарства не работает – АМКУПо ее словам, Госпродпотребслужба за непродолжительный срок провела 17 проверок соблюдения ценовой дисциплины аптечными сетями, и при каждой инспекции были зафиксированы нарушения.

В качестве примера Стиренко назвала установленное специалистами Службы нарушения в одной из аптек Николаевской области, которая реализует лекарства бюджетным учреждениям. Указанная аптека применяла торговые (розничные) надбавки от 10,1% до 204,1% вместо предельно установленного уровня – 10%. «Так, лечебным учреждениям был реализован лекарственный препарат «Амброксол» с торговой (розничной) надбавкой 204,1%, препарат «Аминазин» – 25,0%, лекарственный препарат «Офлоксацин» – 27,5%, а перчатки смотровые – 101,7%. Это явное нарушение», - сообщила она.

Читайте такжеПеречень лекарств, которые подешевеют, будет сформирован до нового годаТакже Стиренко призвала участников Аптечного саммита при интернет-торговле соблюдать нормы действующего законодательства, в частности статьи 7 закона «Об электронной коммерции», поскольку именно при реализации продукции, в том числе и фармацевтической, через интернет потребитель больше всего сталкивается с такой проблемой, как некачественный или фальсифицированный товар.