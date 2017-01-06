В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут «зайти» в Украину за 17 дней.

Читайте такжеМинздрав начинает 30-дневное общественное обсуждение Национального перечня лекарственных средствКак говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.

«Раньше процедура длилась 1-2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств», - отмечают в Минздраве.

Читайте такжеАптечные сети завышают рекомендуемые государством цены - ГоспродпотребслужбаВ ведомстве уточнили, что речь идет о приказе Минздрава №1245 от 18.11.2016 г. «Об утверждении Порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы в течение действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза».