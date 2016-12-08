Возрастная дискриминация является в Украине самой существенной - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты общенационального социологического исследования "Права человека в Украине" были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировано более 73 тыс. детей-сирот - Минсоцполитики32,7% респондентов ответили, что самой большой дискриминации подвергаются люди с ограниченными физическими возможностями. Наличие дискриминации по имущественному положению отметили 24,4% респондентов, по признакам сексуальной ориентации - 21,6%, по полу - 20,4%, по состоянию здоровья - 20,3%, по политическим взглядам - 19,9%, по национальности - 14,8%, по религиозным взглядам - 12,2%, по статусу вынужденных переселенцев - 11,8%, по месту жительства - 7,3%, по гражданству - 5,8%, по семейному положению - 4,4%.

Читайте такжеВ Украине каждый пятый человек теряет зрение из-за глаукомы - МинздравВ то же время, 12,8% участников исследования ответили, что в Украине никого не дискриминируют, а 13,7% ответили, что им трудно сказать, какой вид дискриминации является самым большим в Украине.

Исследование было проведено с 22 октября по 6 ноября 2016 года фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и фирмой "Юкрейниан Социолоджи Сервис" по заказу Программы развития ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО "Центр информации о правах человека" и Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украина по правам человека.

Читайте такжеВ Украине бедствует каждая третья семья с детьми - исследованиеВсего было опрошено 2002 респондента по квотной общенациональной выборке, которые по областям Украины, типам поселения, полу и возрасту представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет.

Опрос проводился во всех областях Украины, Киеве и контролируемых украинской властью районах Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.