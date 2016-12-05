В Украине человеческую жизнь ценят больше, чем в других странах, где идет война - опрос

Человеческую жизнь и достоинство в Украине ценят больше, чем в других странах, где продолжается вооруженный конфликт.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Гэллапа по заказу Международного комитета Красного Креста, сообщили УНИАН в представительстве МККК в Украине.

Читайте также83% украинцев считают недопустимым лишать доступа к медикаментам и еде во время боевых действий - опросСогласно результатам опроса, в Украине наибольший процент людей (98%) по сравнению со всеми остальными странами, где проводился опрос, считает необходимым сохранение человеческой жизни и достоинства.

«МККК приветствует такой позитивный отзыв людей, особенно тот факт, что почти 90% граждан Украины считают недопустимым нападения на больницы, кареты скорой помощи и медицинский персонал, - сказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн. - Это свидетельствует о том, что украинское общество знакомо с международным гуманитарным правом. Языком цифр опроса это выражается в том, что 84% населения Украины проинформированы о международном гуманитарном праве (МГП). Кроме того, 83% граждан Украины хорошо знают, что неправильно лишать население воды, медикаментов и продуктов питания».

Читайте такжеЖители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследованиеВ то же время, как показал опрос, граждане Украины имеют наименьшее понимание того факта, что международное гуманитарное право запрещает нападение на сотрудников, оказывающих гуманитарную помощь в зонах конфликта. Только 59% украинцев считают, что это запрещено, тогда как в среднем в других изученных странах такого мнения придерживаются 73% респондентов.

Читайте такжеЖизненная ситуация жителей Донецкой области в последнее время ухудшилась - исследованиеОпрос МККК проводился с июня по сентябрь 2016 года в 16 странах мира, включая Украину. В 10 странах, где проходил опрос, продолжается вооруженный конфликт, остальные составляют страны, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и Швейцария.