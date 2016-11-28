При поддержке ООН на Донбассе работают психологи, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия

В Украине стартовала информационная кампания генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна «16 Дней Активизма» против гендерно-обусловленного насилия.

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Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ООН в Украине.

«Для достижения успеха нам нужно объединить всех ключевых игроков – правительство, парламент, гражданское общество, частный сектор и иметь необходимые правовые нормы», - отметил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

Он подчеркнул, что особенно актуальна эта проблема в настоящее время на востоке Украины.

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