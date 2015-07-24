В Киеве действовала лаборатория по изготовлению фальсифицированных лекарств
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киевской области две подпольные лаборатории по изготовлению фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Как сообщает пресс-центр СБУ, задержано четверо граждан Украины, которые наладили производство и фасовку поддельных медицинских препаратов, биологически активных добавок и средств медицинского назначения в Киеве и Василькове.
Злоумышленники оборудовали лаборатории в частных помещениях и планировали реализовывать фальсификаты по всей стране через сеть торговых агентов.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в помещениях лабораторий во время упаковки фальсифицированного товара.
В ходе обысков изъято около 3 тонн готовых лекарственных средств, сырье для их изготовления и 6 станков для упаковки продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к изготовлению и сбыту фальсифицированных медикаментов.