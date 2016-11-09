С 1 января в Украине будет введена система референтных цен на лекарства

Кабинет министров Украины принял решения о введении референтных цен на лекарственные средства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.

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Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства в среду.

«Эти решения позволят снизить цены на лекарства в два раза», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе брифинга сообщила, что при установлении референтных цен Минздрав намерен изучать ценовую политику Польши, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии и выбирать самый оптимальный вариант из предложенных.

«Мы будем изучать до пяти стран, наших соседей, выбирать самую низкую цену и устанавливать предельную стоимость, по которой смогут продаваться лекарства по этим трем программам – сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет второго типа», – пояснила Супрун.

Также министерство планирует снизить установленные в аптеках надбавки на эти препараты до 20%. При этом чем дороже будет стоить лекарство, тем ниже будет применяемый коэффициент надбавки.

По мнению Супрун, введение референтных цен на лекарства поможет значительно снизить стоимость реализуемых в Украине лекарств и, как следствие, улучшить доступ украинцев к медпрепаратам, а программа реимбурсации, которая заработает с 1 апреля, будет стимулировать пациентов ходить на прием к врачам.

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«Мы бы хотели, чтобы люди чаще посещали своих врачей... Врачи будут выдавать рецепты, пациенты тогда смогут пойти с этими рецептами в аптеку и бесплатно получить лекарства по этим трем программам – сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет второго типа», – сказала Супрун.

По ее словам, в будущем министерство планирует возмещать стоимость препаратов и по другим программам.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2017 год 500 млн грн на компенсацию стоимости медикаментов больным. Механизм возмещения денег за лекарства направлен на пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа и астмой.

Также в проекте бюджета предусмотрено 150 млн грн на стимулирование создания центров сердечно-сосудистой хирургии на всей территории Украины. В частности, речь идет о необходимости приобретения ангиографического оборудования, которое дает возможность проверять сосуды сердца, своевременно диагностировать и лечить тяжелые болезни сердца.