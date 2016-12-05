Германский аптекарь разбавлял препараты, предназначенные для онкобольных

Фармацевт из немецкого Боттропа был задержан по подозрению в умышленном причинении ущерба онкологическим больным. Предварительно ущерб оценивается в 2,5 миллиона евро, сообщает Медпортал.

Читайте такжеОнколог получил 45 лет за ложные диагнозы и ненужную химиотерапиюПодозреваемый изготавливал растворы иммунотерапевтической вакцины, предназначенной для инъекционного введения онкологическим пациентам. С 2012 года он регулярно занижал дозировку используемого при приготовлении растворов препарата. В документах и чеках он указывал верную дозировку, приобретая меньшее количество лекарства, чем требовалось.

Пока неизвестно, кто из пациентов приобрел вакцины с меньшей концентрацией действующего вещества, чем требовалось. Также неясно, каковы были последствия терапии с ее использованием – это только предстоит выяснить прокуратуре. Сейчас 46-летний фармацевт находится в следственном изоляторе.

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