В Украине из-за конфликта на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи – ООН

Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, о запуске которого сообщается на веб-сайте Представительства ООН в Украине.

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«Гуманитарная группа страны в сотрудничестве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сегодня проводят запуск Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год и обращаются к донорам с просьбой выделить 214 млн долл. США для реагирования на насущные нужды около 2,6 млн человек из наиболее уязвимых категорий населения из более 3,8 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи», - сказано в сообщении.

В Представительстве ООН в Украине замечают, что гуманитарные операции на сумму 127 млн долл. США были определены как критически важные. Раннее финансирование имеет решающее значение для обеспечения своевременного оказания жизненно необходимой помощи в различных сферах, в частности, для подготовки к зиме и других мероприятий, зависящих от фактора сезонности.

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«Несмотря на множество кризисных ситуаций, возникающих по всему миру, конкуренция за финансирование становится все более ожесточенной. Человеческие страдания, вызванные конфликтом в восточной Украине, должны оставаться приоритетом. Согласно проведенным гуманитарными оценкам, число людей, нуждающихся в помощи, увеличилось на 700 тыс. по сравнению с Планом гуманитарного реагирования 2016 года. За более чем 30 месяцев конфликта люди исчерпали свои сбережения и способность преодолевать трудности. Приостановление выплат социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2016 году дополнительно ухудшило ситуацию в сфере защиты в Украине», - отмечается в сообщении.

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План гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год включает 94 проекта, предложенные 45 организациями, в том числе 35 национальными и международными неправительственными организациями и 10 агентствами ООН. Более 42 млн долл. США необходимо для финансирования проектов защиты, 33,8 млн долл США – для проектов в сфере жилой и непродовольственной помощи и 26 млн долл. США – для обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам.

«В мае 2017 года начнется четвертый год конфликта. Гуманитарные партнеры изо всех сил пытаются удовлетворить насущные потребности людей в этом почти незаметном конфликте. В то же время существует возможность для более уверенного движения в направлении восстановления, в частности, на подконтрольных Правительству территориях. Срочные действия в обоих направлениях имеют решающее значение для удовлетворения реальных потребностей, вызванных конфликтом», – сказал координатор системы ООН/гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уокер.

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадима Черныша, в координации с международными организациями План гуманитарного реагирования на 2017 год поможет обеспечить самые необходимые потребности людей, которые проживают как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству Украины территории.