В Луганской области 600 тысяч людей могут на Рождество остаться без электричества и отопления - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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«Существует вероятность, что 600 тысяч человек в Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения, будут встречать праздники без электричества или отопления», - сказал Хуг и добавил, что их электричество и отопление «зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, которое используется водонасосными станциями».

По его словам, счета последние два месяца уплачивались Международным комитетом Красного Креста.

«Если не будет немедленного вмешательства компетентных органов, поставки воды для генерирования электричества, которое подает электричество в их дома, и что необходимо для системы отопления, которая поддерживает температуру в их домах, просто прекратится», - отметил представитель СММ ОБСЕ.

Так, Хуг констатировал, что 600 тысяч человек сталкиваются с угрозой «встретить Рождество в полной темноте и холоде».