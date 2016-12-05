83% украинцев считают недопустимым лишать доступа к медикаментам и еде во время боевых действий - опрос

83% украинцев считают недопустимым лишать мирное население продовольствия, медикаментов или воды во время боевых действий, тогда как в других странах такого мнения – 76% граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса обнародовал на пресс-конференции руководитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

«83% украинцев считают, что во время боевых действий, нельзя лишать людей доступа к медицинской помощи, пище, воде... МККК приветствует такой положительный отклик людей. Это свидетельствует о том, что украинское общество знакомо с международным гуманитарным правом. В общей сложности, 84% всего населения Украины проинформировано о международном гуманитарном праве», - сказал он.

Эшлиманн также отметил, что около 90% украинцев и респондентов из других стран считают недопустимым нападения на больницы, кареты скорой помощи и медработников.

Читайте такжеШтаб Ахметова выдал более 1 700 наборов жизненно важных лекарств детям с тяжелыми заболеваниямиОпрос также показал, что 71% опрошенных украинцев считают недопустимым нападение на гражданских лиц, в других странах такого мнения придерживаются 84% респондентов.

Эшлиманн также сообщил, что недопустимым нападение на персонал, оказывающий гуманитарную помощь в зоне конфликта, считают 59% опрошенных в Украине, в других странах – 73%. Что касается недопустимости применения пыток - цифры опроса следующие: 86% и 74% - в Украине и других странах соответственно.

«Вместе с тем 25% украинцев считают допустимым атаковать религиозные сооружения и памятники культуры по сравнению с 16% опрошенных из других стран», - добавил Эшлиманн.

Читайте такжеКрасный Крест Украины обвиняют в коррупции и требуют уголовной ответственности для виновныхОпрос был проведен Институтом Гэллапа по заказу Международного комитета Красного Креста. Опрос проводился с июня по сентябрь 2016 года в 16 странах мира, в том числе и в Украине. В 10 странах, где проходил опрос, продолжается вооруженный конфликт, остальные – страны, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и Швейцария. Всего было опрошено 17 тысяч человек.