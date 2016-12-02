Красный Крест Украины обвиняют в коррупции и требуют уголовной ответственности для виновных

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Transparency International Украина (TI Украина).

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Отмечается, что TI Украина приветствует решение Министерства охраны здоровья Украины о прекращении с 2017 года финансирование из госбюджета патронажной службы ОККУ.

«Известно, что за последние 4 года министерство предоставило патронажной службе 252,3 млн грн из государственного бюджета. Финансирование общества происходило во все годы существования независимой Украины. Тем не менее, прозрачных отчетов об использовании государственных средств общество не предоставляет, а функции патронажных сестер уже много лет осуществляют территориальные центры социального обслуживания, что было установлено Счетной палатой по результатам аудита эффективности использования средств, выделенных Минздраву на поддержку ОККУ», - сообщили в TI Украина.

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Также, по данным организации, в результате проверки стало известно, что ОККУ «не обеспечивает достоверными данными о работе патронажной службы и о количестве лиц, которым оказаны медико-социальные услуги, потому что объемы этих услуг завышаются в разы. Например, в 2015 году имелись случаи обслуживания одних и тех же граждан различными медицинскими патронажными сестрами в течение года и в один и тот же период».

Благодаря бывшим волонтерам общества, журналистам-расследователям и Transparency International Украина информация о нарушениях внутри общества получила огласку.

«Проверки деятельности ОККУ со стороны Государственной аудиторской службы Украины также выявили многочисленные нарушения, в частности то, что ОККУ не осуществляет деятельность в сфере охраны здоровья за полученные бюджетные средства из Министерства здравоохранения», - отметили в организации.

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В связи с этим Transparency International Украина настаивает, чтобы Министерство здравоохранения провело служебное расследование в отношении своих сотрудников, которые способствовали финансированию ОККУ много лет, несмотря на отсутствие надлежащей отчетности со стороны общества. Также организация требует передать все соответствующие материалы от Минздрава в Национальную полицию Украины.

Кроме того, Украина призывает Нацполицию не медлить с проверкой предоставленных как сейчас, так и в будущем, фактов и материалов, и как можно скорее провести всестороннее непредвзятое расследование относительно наличия коррупции внутри ОККУ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Минздраве заявили о намерении прекратить финансирование патронажной службы Общества Красного Креста Украины с 1 января 2017 года в связи с непрозрачностью и нарушениями при использовании средств из госбюджета.

Также в Минздраве отметили, что во всем мире национальные Общества Красного Креста финансируются за счет благотворительных пожертвований донорских организаций, неравнодушных граждан, членских взносов, а не за средства госбюджета.