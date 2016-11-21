Красный Крест отправил во временно оккупированные районы Донбасса гуманитарную помощь

Миссия МККК отправила во временно оккупированные районы Донецкой области 8 грузовиков с гуманитарной помощью.

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила во временно оккупированные районы Донецкой области 8 грузовиков с гуманитарной помощью. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, автомобили выехали через КПВВ «Новотроицкое», они перевозили медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы.

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