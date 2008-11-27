Для чего страховаться беременным

Страховые компании опекают женщин с момента установления беременности и ведут ее до появления малыша на свет. Для этого будущую маму прикрепляют к определенной клинике, где ей выдают больничный лист, а также оформляют обменную карту – документ, отражающий все особенности беременности.

Выбор государственной клиники освободит женщину от обязательного наблюдения в женской консультации по месту жительства. А если роженица захочет обратиться в частную клинику, которая по украинским законам не может выдавать больничный и карту, страховщики прикрепят ее к двум больницам – выбранной и государственной.

Но выбор основной клиники еще не означает, что все процедуры вам придется проходить именно в ней. Если там не окажется нужной аппаратуры и врачей соответствующей квалификации, страховая компания направит вас в другое медучреждение.

Преимущества застрахованных:

- прием к врачу по записи и без очереди;

- все анализы бесплатны;

- более лояльное отношение врачей – за хамство им приходится отвечать перед страховщиком;

- в полис входит общее медицинское страхование;

- в случае госпитализации – палата с повышенным комфортом;

- обследования проводят на современной аппаратуре, в хорошей клинике;

- страховщик следит за тем, чтобы женщину лишний раз не подвергали дорогостоящим и необязательным обследованиям.

Чем дороже стоит полис и чем раньше вы его купите, тем больше услуг в него будет включено. Обычно это не только наблюдение у акушера-гинеколога, но и консультации других специалистов: окулиста, ЛОРа, стоматолога и т.п.

Кроме того, в полис включают и дородовое обследование (УЗИ, диагностика нарушений развития нервной системы плода и т.п.). Также можно рассчитывать на экстренную госпитализацию в начале родовых схваток, стационарное лечение при угрозе прерывания беременности, ведение родов специальной медицинской бригадой и обезболивание.

Программа может покрывать также диагностику рака молочной железы и матки, а также инвалидность 1-й и 2-й группы из-за пластической операции или родов.

Стоимость полиса зависит, прежде всего, от престижности и уровня цен в выбранной клинике. Также на цену страховки существенно влияет состояние здоровья пациентки. Поэтому будущую маму обязательно попросят заполнить медицинскую анкету, принести справки и выписки из истории болезни или даже пройти обследование. Если есть риск, что заболевание негативно повлияет на развитие беременности, при заключении договора страховщики применят повышающий коэффициент.

В среднем, роженице сегодня могут предложить три-четыре разные программы. Если у женщины уже есть медстраховка, достаточно доплатить за наблюдение беременности $300-500. Столько же будет стоить страховка уровня Стандарт с наблюдением в госбольнице. Но в этом случае роженица не сможет получать дополнительные медицинские услуги, не связанные напрямую с беременностью. Полис, в который будет включено все, обойдется в $700-1.000 при прикреплении к государственной клинике и в $1.000-1.500 – у "частников".

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