У пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсиколог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный внештатный токсиколог Департамента охраны здоровья Запорожской ОГА Сергей Станевский сегодня на брифинге.

По его словам, первое обращение в связи с отравлением алкоголем с подобными симптомами зафиксировано в начале сентября, а первый массовый случай отравления суррогатом – 6 октября в Вольнянском районе Запорожской области.

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«Всего за последний месяц зафиксировано 34 подобных случая в разных районах Запорожской области. Источник отравления пока не обнаружен. Предварительно можно сказать, что это либо пищевой спирт очень низкого качества, либо технический спирт. Однозначно это – новая смесь, которая негативно влияет на организм и вызывает побочные эффекты в виде нарушения свертываемости крови», - констатировал Станевский.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 октября в Вольнянскую районную больницу поступили 8 жителей Вольнянского района Запорожской области района с диагнозом: отравление суррогатом алкоголя.

По данным ГУ Нацполиции в Запорожской области, установлено, что пострадавшие проживают в разных населенных пунктах (5 – в с. Матвеевка, 2 – в с. Украинка и 1 – в г. Вольнянск), однако алкогольную продукцию, которая стала причиной отравления, они покупали у одного «производителя» - жителя с. Матвеевка.

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Его действия квалифицированы, как совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров).

На сегодняшний день число госпитализированных достигло 12. У всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом - несвертываемость крови. Состояние здоровья всех пострадавших квалифицируется медиками, как "средней тяжести".