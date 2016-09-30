Люди, выжившие после отравления алкогольным суррогатом, ослепли - Госпотребслужба

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Госпотребслужбы Украины Владимир Лапа.

Он отметил, что количество погибших осталась на отметке 37 человек, но эта цифра еще может увеличиваться.

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"74 случая людей, которые получили отравление, из них 37 погибли. Из тех людей, которые выжили, несколько человек действительно ослепли. Я не исключаю возможности, что количество пострадавших от отравления алкогольным суррогатом может увеличиваться", - сообщили в Госпотребслужбе.

Вчера сообщалось, что количество умерших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 37 человек.

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Вспышка отравления некачественным алкоголем зафиксирована в 4 областях - Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской. Сотрудники МВД обнаружили цех, в котором изготавливался суррогатный алкоголь, вызвавший массовое смертельное отравление. На данный момент известно о 35 умерших от отравления суррогатным алкоголем.