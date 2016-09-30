Госпродпотребслужба планирует обсудить с торговыми сетями наличие фальсификата

Об этом журналистам сообщил председатель ведомства Владимир Лапа.

«Мы проведем встречу с Ассоциацией торговых сетей … Давайте смотреть правде в глаза - их реально на предмет этого никто не проверял, - сказал Лапа. - Я настроен в течение ближайших двух недель встретиться».

Он отметил, что законодательство предусматривает ответственность не только за производство фальсифицированной продукции, но и за ее реализацию.

Читайте такжеЛюди, выжившие после отравления алкогольным суррогатом, ослепли - Госпотребслужба

По его словам, при наличии жалоб потребителей, Госпродпотребслужба может прибегнуть к изъятию товаров из оборота сетей.

«Если будут жалобы потребителей на введение их в заблуждение - будем отбирать образцы продукции, анализировать состав и фальсифицированную продукцию изымать из оборота», - добавил Лапа.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию государственного предприятия «Киевоблстандарттехнология», больше половины торговых марок сливочного масла и спредов на рынке Украины производятся с нарушением технических условий и содержат жиры немолочного происхождения, в частности минеральные масла.

Читайте также98% пострадавших из-за алкогольного отравления погибают до госпитализации - медики

В конце сентября в Харьковской области было зафиксировано несколько десятков смертей людей от употребления суррогатного алкоголя. 27 сентября в прокуратуре Харьковской области сообщили, что установили вероятного производителя суррогата - 27-летнего харьковчанина. Следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями СБУ в области провели три обыска в местах, где вероятно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.