Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире - ООН

На сегодняшний день Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ООН в Украине.

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Отмечается, что по последним данным Министерства здравоохранения (по состоянию на август 2016 года), только 30% детей в Украине полностью вакцинированы от кори, 10% – от гепатита В и только 3% – от дифтерии, коклюша и столбняка.

«Сегодня послы Соединенных Штатов Америки и Канады совместно с и.о. министра здравоохранения Украины и председателем Представительства ЮНИСЕФ в Украине посетили детскую поликлинику № 2 в Киеве и призвали к возобновлению программы плановой иммунизации в Украине», - говорится в сообщении.

Одной из причин критически низкого уровня охвата иммунизацией в Украине специалисты называют перебои с поставками вакцин, которые имели место в течение последних лет.

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«Для преодоления этой проблемы и по запросу Министерства здравоохранения Украины, ЮНИСЕФ закупил вакцины для защиты от опасных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, такие как БЦЖ (от туберкулеза), КПК (от кори, паротита и краснухи), вакцины от гепатита Б, АКДС (от дифтерии, столбняка и коклюша), АДС-М (от дифтерии и столбняка для взрослых), АДС (от дифтерии и столбняка для детей), вакцины против бешенства и вакцины bOPV (бивалентная оральная полиомиелитная вакцина)», - заявили в Представительстве ООН.

Отмечается, что все эти вакцины уже доставлены в Украину и доступны в медицинских учреждениях по всей стране, в том числе в детской поликлинике № 2 в Киеве.

В сообщении отмечается, что нынешних запасов вакцин достаточно для удовлетворения потребностей в плановой иммунизации в Украине на 4-6 месяцев. Сейчас завершается работа над договором между ЮНИСЕФ и Министерством здравоохранения относительно закупок вакцин и антиретровирусных препаратов в 2016 году.

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«Мы призываем Министерство здравоохранения и всех медицинских работников Украины возобновить плановую иммунизацию и работать над дальнейшим увеличением охвата вакцинацией украинских детей», - заявила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

По ее словам, правительства США и Канады оказывают поддержку Украине в возобновлении программ рутинной иммунизации и реагировании на вспышку полио в 2015-2016 годах. В частности, правительство США поддержало масштабную программу обучения для медицинских работников и профинансировало информационную кампанию по вопросам вакцинации для родителей. Правительство Канады в свою очередь поддержало меры по укреплению холодовой цепи для распространения вакцин во всех областях Украины, а в прошлом году обеспечило закупку вакцин от полио.

«Правительство США выделило 1 млн долларов ЮНИСЕФ на поддержку преодоления полиомиелита в Украине в 2015 году, а также 800 тыс. долларов в этом году - на проведение информирования родителей и обучение медиков по вопросам иммунизации. Очень важно, чтобы родители осознавали, что детей надо вакцинировать», - сказала посол США в Украине Мари Йованович.

В свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук призвал украинских родителей воспользоваться этими бесплатными вакцинами и защитить своих детей от совершенно ненужных заболеваний.

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«Уровень вакцинации в Украине должен соответствовать европейскому. С помощью наших международных партнеров мы наладили поставки качественных вакцин в Украину и работаем над возобновлением рутинной иммунизации. Призываем медицинских работников и родителей провести вакцинацию своих детей для того, чтобы защитить их жизнь и здоровье», – сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.