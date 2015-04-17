Бешенство, которое можно предотвратить, ежегодно убивает тысячи людей

Авторы исследования отмечают, что больше всего таких смертей - среди жителей бедных стран, пишет BBCUkrainian.com.

Они призывают к большим усилиям по вакцинации собак, особенно в бедных странах.

В этих регионах вакцины для жертв укусов животных должны быть более доступным, говорится в докладе.

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Бешенство - это смертельная вирусная инфекция, которую почти на 100% можно предотвратить.

Ею может заразиться любое млекопитающее, но именно домашние собаки являются причиной более 99% гибели людей от бешенства, отмечено в докладе.

Большинство развитых стран, включая Великобританию, устранили бешенство в своих популяциях собак.

Однако во многих странах, что развиваются, домашние собаки до сих пор болеют бешенством и контроль за его распространением обычно осуществляется плохо.

Согласно докладу, каждый день от болезни умирает 160 человек в мире, подавляющее большинство этих смертей происходит в Азии (60%) и Африке (36%).

В то же время только на Индию приходится 35% случаев смерти людей от бешенства. Это больше, чем в любой другой стране.