Бешенство, которое можно предотвратить, ежегодно убивает тысячи людей
Около 59 тысяч человек умирают ежегодно от бешенства, которое передается через собак, говорится в докладе Всемирного альянса по борьбе с этой болезнью
Авторы исследования отмечают, что больше всего таких смертей - среди жителей бедных стран, пишет BBCUkrainian.com.
Они призывают к большим усилиям по вакцинации собак, особенно в бедных странах.
В этих регионах вакцины для жертв укусов животных должны быть более доступным, говорится в докладе.
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Бешенство - это смертельная вирусная инфекция, которую почти на 100% можно предотвратить.
Ею может заразиться любое млекопитающее, но именно домашние собаки являются причиной более 99% гибели людей от бешенства, отмечено в докладе.
Большинство развитых стран, включая Великобританию, устранили бешенство в своих популяциях собак.
Однако во многих странах, что развиваются, домашние собаки до сих пор болеют бешенством и контроль за его распространением обычно осуществляется плохо.
Согласно докладу, каждый день от болезни умирает 160 человек в мире, подавляющее большинство этих смертей происходит в Азии (60%) и Африке (36%).
В то же время только на Индию приходится 35% случаев смерти людей от бешенства. Это больше, чем в любой другой стране.