Заболеваемость гепатитом С в Украине приобретает угрожающий характер - эксперт

Ситуация в Украине с заболеванием гепатитом С приобретает угрожающий характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» Андрей Клепиков.

По его словам, это подтверждают и результаты тестирования, которые показали, что «8,5% украинцев в среднем показали положительный результат тестирования на гепатит С».

Директор по политике и партнерства Альянса общественного здоровья Павел Скала сообщил, что общегосударственное экспресс-тестирование на вирусный гепатит С проводится Альянсом уже пятый год подряд по случаю Международного дня борьбы с вирусными гепатитами, который отмечается в мире 28 июля. По его словам, в этом году такое тестирование проводилось в 26 городах всех областей Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Клепиков отметил, что всего были протестированы 3844 человека, и в 324 случаях (8,5%) экспресс-тест показал положительный результат на наличие антител к вирусному гепатиту С. «Это не просто информация, которую можно принять к сведению, а это фактически призыв к руководителям государства, к Минздраву, к общественности: «Опомнитесь», - заявил эксперт. По его словам, причиной того, что в Украине - одна из худших ситуаций в Европе с гепатитом С, - недофинансирование государственной программы. Клепиков сказал, что общегосударственная программа борьбы с гепатитами недофинансирована на 79%.

Читайте такжеВирусный гепатит признали главной угрозой человечествуНа уточняющий вопрос журналистов о том, можно ли считать, что, согласно результатам опроса, заболеваемость в Украине гепатитом С составляет 8,5%, Клепиков сказал: «Результаты данного исследования не является социологическим исследованием и не являются научными, но определенная репрезентативность прослеживается по годам, потому что мы можем сравнивать данные тестирования, начиная с 2012 года».

Клепиков сообщил, что наиболее сложная ситуация с заболеваемостью гепатитом С - на юге и востоке Украины, но «периодически выстреливают определенные области, или в центре, или на западе Украины». По его словам, в этом году такой областью оказалась Хмельницкая, где при тестировании выявили гепатит С у 15,33% протестированных.

Клепиков отметил, что настораживает и тот факт, что большинство из граждан, которые прошли тестирование, никогда ранее не проверялись в отношении гепатита С (от 85 до 98%, в зависимости от города).

В Альянсе напоминают, что тестирование на гепатиты не входит в обязательные медицинские обследования, и большинство больных (даже из числа участников АТО) узнают о заболевании уже на поздних стадиях. При этом отмечается, что среди представителей уязвимых групп населения, в частности, среди потребителей инъекционных наркотиков, уровень заболеваемости составляет более 70%.

Читайте такжеУченые заявляют, что создали сверхбыстрое лекарство от гепатита СКлепиков отметил, что высокий уровень инфицирования - в крупных городах, включая Киев, где тестирование дало показатель в 14,65%.

Клепиков подчеркнул, что гепатит С - излечимая болезнь. Он отметил, что «результаты излечимости - это 93%» в Украине. По его словам, «по оценкам международных экспертов, в том числе и Всемирной организации здравоохранения, количество людей с гепатитом С может достигать четырех миллионов наших сограждан, что подтверждается и результатами этого всеукраинского тестирования». Он отметил, что «должен быть план на государственном уровне, как избавиться от этой болезни, так, как ранее избавились от чумы».

Читайте такжеУченые прогнозируют исчезновение вируса гепатита СВ пресс-релизе, распространенном на брифинге, отмечается, что, начиная с 2012 года, Альянс провел уже более 119 тыс. тестирований среди представителей уязвимых групп населения (преимущественно наркозависимых людей), за пять лет проведения всеукраинских кампаний было протестировано более 13,5 тыс. обычных граждан, и процент положительных результатов постоянно колеблется в пределах 8-12%.

Согласно сообщению, тестирование проходили просто случайным прохожим, поскольку акция проводилась на центральных улицах, в парках и скверах. При этом отмечается, что для многих такой результат стал полной неожиданностью, поскольку коварной особенностью гепатита С является то, что он долгое время не имеет клинических проявлений.