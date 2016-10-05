Детей, живущих в условиях крайней бедности, в мире вдвое больше, чем взрослых - ООН

Примерно 385 миллионов детей во всем мире живут в условиях крайней нищеты. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его авторы отмечают, что в особо тяжелом положении находятся дети в странах Африки к югу от Сахары.

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«Крайняя нищета представляет для детей наибольшую опасность по причине того, что лишения во многом влияют на формирование организма детей и их интеллектуальное развитие», - заявил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Антони Лэйк.

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Он назвал шокирующим тот факт, что половина всех детей в странах Африки к югу от Сахары и каждый пятый ребенок в целом в развивающихся государствах растет в условиях крайней бедности.

«Такое положение вещей не только лишает будущего этих детей, но и тянет назад все общество», - добавил глава ЮНИСЕФ.

На сегодняшний день почти 20 процентов детей в мире живут в семьях, которые в среднем обходятся менее чем 1,9 долл. США в день на человека.

В докладе отмечается, что детей, оказавшихся в условиях катастрофической бедности, вдвое больше, чем взрослых.

Доклад был подготовлен на основе данных из 89 государств, представляющих 83 процента населения развивающихся государств.