Медоборудование для диагностики ВИЧ-инфекции и ТБ будет доставлено в Украину в июне

Об этом УНИАН сообщили в офисе ПРООН.

"Тест-наборы для диагностики ВИЧ, антиретровирусной терапии, мониторинга ВИЧ-инфекции на сумму 3 млн 755 тыс. 957 долларов будут доставлены пациентам Украины в июне 2016 года в рамках закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для национальных программ Министерства здравоохранения. С ноября 2015 года закупка этих лекарств осуществляется ПРООН, что позволило украинским налогоплательщикам сэкономить почти 572,5 тыс. долларов. Победителями тендеров ПРООН стали компании: Abbot; Axygen; Beckman Coulter Int.; Becton, Dickinson and Company; Bio-Rad; ILS; МediaBioAlliance; Roche Diagnostics; Standard Diagnostics; Thermo Fisher», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, ПРООН завершила конкурс на закупку теста диагностики туберкулеза, которая будет поставляться на сумму более 536 тыс. долларов от компании Becton, Dickinson and Company, которые в ближайшее время подпишут контракты.

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Закупка медикаментов через ПРООН является частью соглашения, подписанного в конце октября 2015 года по просьбе Минздрава Украины, чтобы обеспечить качество, своевременную доставку и оптимальное ценообразование лекарств для пациентов по всей Украине. Это соглашение будет работать параллельно с наращиванием потенциала и программой для обмена знаний с целью реформирования систем закупок.