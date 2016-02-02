Харьковский сурок Тимка II спрогнозировал раннюю, но затяжную весну.

Как передает корреспондент УНИАН, степной зверек сурок Тимка II, которого по традиции 2 февраля разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, проснулся от зимней спячки и не увидел свою тень, поскольку сегодня облачная погода.

Это означает, что весна будет ранней, но затяжной, и еще трижды возможны похолодание и морозы, объяснили присутствующим научные работники биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина.

Тимка II также сегодня впервые спрогнозировал курс доллара на 2016 год. Перед грызуном поставили две таблички с курсом доллара, и по очереди подошел к табличкам с надписями 25 грн и 30 грн за доллар. Работники биостанции предположили, что это означает, что курс доллара в течение года будет колебаться от 25 до 30 грн за 1 долл.

Студенты биологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина также высказались за установку памятника сурку-предсказателю.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.