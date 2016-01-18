Синоптики прогнозируют похолодание

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозам Украинского гидрометцентра, 17 января в столице будет облачно, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер – преимущественно северный, 7-12 м/с, температура ночью 7-9° мороза.

18-19 января ожидается снег, ветер – преимущественно северный, 7-12 м/сек.

Днем 19 января пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, днем 18 января, ночью и утром 19 января порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. Температура 18 января ночью 10-12°, днем 7-9° мороза, 19 января ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.

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Кроме того, 20 января и днем 21 января ожидается небольшой снег.

Температура ночью 20 января 9-11° мороза, 21 января 7-9° мороза.

В КГГА отметили, что городские службы продолжают уборку улично-дорожной сети от снега и льда. Специалисты обращаются к водителям с просьбой не парковать машины в местах, где они будут мешать работе коммунальщиков.