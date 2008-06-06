Хельсинское медико-социальное общество подаст иск Украине за ненадлежащую вакцинацию

Хельсинское медико-социальное общество подаст иск к правительству Украины и Министерству здравоохранения в связи с ненадлежаще подготовленной вакцинацией населения Украины против кори и краснухи.

Об этом заявил сегодня председатель общества, врач Алексей ТИТИЕВСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, использование незарегистрированной в государстве вакцины является преступлением, которое привело как минимум к одному смертельному случаю и к значительному количеству осложнений.

Как отметил А.ТИТИЕВСКИЙ, эффективное расследование последствий вакцинации блокируется Министерством здравоохранения Украины, на что не обращают надлежащего внимания региональные отделения Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

“Украина не входила в перечень 47 стран мира, которые охватывает иммунизационная программа ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно искоренения кори и краснухи на протяжении 2006-2010 годов. Это в основном самые бедные страны Азии, Океании и Африки. Вместе с тем, с помощью частного фонда United Nations Foundation была выделена неизвестная на данный момент сумма средств на закупку дешевой вакцины от фирмы Serum Institute of India”, - сказал А.ТИТИЕВСКИЙ.

Говоря об особенностях данной вакцины, председатель общества отметил, что она никогда не использовалась на территории Украины, а ее применение на территории стран ЕС и США на сегодня не разрешено – там применяют вакцины против кори и краснухи, стоимость которых в 10-20 раз выше, чем у индийской.

Как отметил О.ТИТИЕВСКИЙ, использование индийской вакцины в странах третьего мира привело к неизвестному, но большому количеству смертельных случаев и осложнений.

Определяя возможные пути решения проблем, возникших в сфере здравоохранения в Украине, А.ТИТИЕВСКИЙ подчеркнул необходимость жесткой борьбы с непрофессионализмом, коррупцией, взяточничеством, возвратом к советским правилам медицинского контроля.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая, зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.