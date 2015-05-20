Сегодня штаб Ахметова отправит в Донецк очередную автоколонну гуманитарной помощи

31 большегрузный автомобиль доставит 620 тонн продуктов. Сахар, крупа, горох, мука, овсяные хлопья, макароны, масло подсолнечное, сгущенное молоко, соль, консервы из сардин, паштет будут доставлены для формирования 50 тысяч обновленных наборов выживания для мирного взрослого населения.

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Также в состав груза включены детские овощные и фруктовые пюре, детские смеси и каши, овсяные хлопья. Из них будет сформировано 13,5 тысячи детских наборов.

С учетом этой колонны на текущей неделе Гуманитарный штаб планирует отправить в Донецк 2 автоколонны 19-го Рейса с продуктами для формирования 135 тысяч взрослых наборов выживания и 13,5 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

Всего в мае планируется доставить продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.