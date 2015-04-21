В Украине 1,5 млн детей не полностью вакцинированы от полиомиелита

В Украине 1,5 млн детей в возрасте до пяти лет не полностью вакцинированы от полиомиелита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства ЮНИСЕФ в Украине, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство, медиков и родителей немедленно активизировать прививки от вакцино-управляемых инфекций, особенно таких, как полиомиелит и корь во всех уязвимых возрастных группах.

В ЮНИСЕФ заявляют, что вакцинация позволит снизить риск возникновения вспышек смертельных заболеваний среди детей в странах Европы и Центральной Азии. По данным ВОЗ, в Киргизии, Боснии и Герцеговине, России, Грузии, Италии, Германии и Казахстане зарегистрировано более 22 тыс. случаев заболевания корью в 2014 и 2015 годах. Это ставит под угрозу достижение цели элиминации кори и краснухи в регионе к концу этого года. Несмотря на то, что количество случаев заболевания корью снизилось на 50% по сравнению с 2013 до 2014 года, значительные вспышки все еще происходят.

"Наш регион добился устойчивого прогресса относительно высокого уровня охвата вакцинацией и снижения детской смертности в течение последнего десятилетия. Однако еще много надо сделать. Вспышки кори и высокий риск вспышки полиомиелита среди детей в некоторых странах региона, которые не должны иметь место в XXI веке в Европе и Центральной Азии, являются, к сожалению, яркими примерами проблем на повестке дня", - заявила региональный директор Детского фонда ООН в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Мари-Пьер Пуарье.

В представительстве ЮНИСЕФ отметили, что заявление Пуарье знаменует начало Всемирной недели иммунизации, которая в этом году отмечается 24-30 апреля.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине 1,5 млн детей в возрасте до пяти лет не полностью вакцинированы от полиомиелита. "Учитывая большое количество переселенцев в связи с конфликтом на востоке Украине и самым низким уровнем охвата вакцинацией среди стран Европы в Украине присутствует высокий риск вспышки инфекционных заболеваний, особенно среди детей. Только 50% из 7 млн 900 тыс. украинских детей вакцинированы должным образом", - сообщила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

"ЮНИСЕФ помогает обеспечить детей вакцинами, закупая 4 млн 800 тыс. доз вакцин против полиомиелита стоимостью 3 млн долларов США как гуманитарную помощь при поддержке правительства Канады", - отметила Барберис.

Большинство детей в Украине не иммунизированы из-за отсутствия вакцин или в связи с перемещением во время конфликта. В некоторых общинах, где доступ к вакцинации не является проблемой, родители иногда сами решают не делать прививки своим детям из-за необоснованных страхов и слабого понимания жизненной важности иммунизации для благополучия и своих детей.

ЮНИСЕФ оказывает поддержку Министерству здравоохранения Украины по расширению и реформированию системы закупок вакцин. На протяжении последних семи лет ЮНИСЕФ проводит образовательные кампании о преимуществах вакцинации для родителей и программах повышения знаний для медицинских работников относительно эффективности и безопасности вакцинации. В результате этих комплексных программ удалось достичь стабильного улучшения в восприятии вакцинации среди украинских родителей: сейчас 72% матерей положительно относятся к вакцинации, тогда как их было только 28% в 2008 году.

Во всем мире иммунизация спасает до 3 млн детей ежегодно от смертельных детских болезней, таких как корь, диарея и пневмония. Не полностью иммунизированные дети не только имеют высокий риск заболеть сами, но и увеличивают риск для всех, распространяя болезни дальше, говорится в сообщении.